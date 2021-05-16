Çay ocakları ve kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Bilindiği gibi, tam kapanma sürecinde kıraathaneler, çay ocakları ve kahvehaneler geçici olarak kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı ve çay ocakları ve kahvehaneler açıldı mı konusu netlik kazandı.

Çay ocakları, kıraathanler ve kahvehaneler yarın açılacak mı?

Koronavirüs tedbirlerinde tam kapanma süreci 17 Mayıs’ta sona eriyor. 17 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar geçerli olacak kontrollü normalleşme genelgesi yayınlandı. Genelgede kahvehaneler ile kıraathaneler için de önemli bir bilgi bulunuyor.

Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Buna göre kahvehaneler ve kıraathaneler 1 Haziran’a kadar kapalı olmaya devam edecekler. 1 Haziran’dan sonrası içinse İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi beklenecek.