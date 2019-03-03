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Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına bastı

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

03 Mart 2019 Pazar 15:36
Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına bastı

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü “Bakanlık makamı, akrabalarını, yakınlarını, hemşerilerini işe alma makamı değildir. Bakanlık makamı hizmet makamıdır hizmet. Türkiye bu kafadan çok çekti. Yakınlarını, akrabalarını bakanlıklara dolduran zihniyetten çok çekti. Bu kafa eski kafa, bu kafa kötü kafa” dedi.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Çay Mahallesinde Çadır toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Davul zurna ve havai fişek gösterisi ile karşılanan Özlü’ye Mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Özlü’ye Çay Mahallesinde AK Parti Düzce Belediyesi Meclis Adayları ve İGM adayları da eşlik etti.


Düzce’ye hiçbir yatırım yapılmadığı iddialarına cevap veren Özlü, depremden sonra yapılan tüm yatırımların AK Parti tarafından yapıldığını söyledi. Özlü “Depremle Düzce yerle bir oldu. Depremden sonra Düzce’yi inşa eden parti AK Parti’dir. Bugün Düzce’de ne varsa, ne kadar önemli tesis varsa, Üniversite, kentsel dönüşüm, hastane OSB’ler, terminal, kültür merkezi, açılan bulvarlar, öğrenci yurtları hepsini AK Parti yaptı. Kim, AK Parti Düzce’de bir şey yapmadı diyorsa yalan konuşuyordur” dedi.


2015 yılında siyasete girdiğini ve bu tarihten sonra yapılan tüm yatırımlarda emeği olduğunun altını çizen Özlü “2015 yılında siyasete girdim. Bu yıldan sonra Düzce’ye çakılan her çivide benim emeğim vardır. Benim en çok hicap duyduğum ve çekindiğim konu da kendimi övmektir. Demek ki söylemeyince olmuyor. Otogar-Otoban-OSB bağlantı yolu, Düzce’nin kalbine giden bir yoldur. Bu yolu biz bitirdik, bu yolu ben bitirdim. Ben 2016 yılında bakan oldum, bu yıldan önce Düzce’de tıkır tıkır çalışan ve hasta kabul eden bir devlet hastanesi var mıydı? Yoktu arkadaşlar, bugün var mı var. Kim yaptı? Biz yaptık. Bizden öncekilerin de emeği var ama hizmete açan biziz. Bakın, Kültür Merkezi, her hafta bir toplantı yapıyoruz. 2016 yılından önce Düzce’de toplantı yapabileceğimiz, belediyenin bir kültür merkezi yoktu. Kim yaptı, biz yaptık. Akçakoca’ya Siyasal Bilgiler Fakültesi kurduk. Altında benim imzam vardır” dedi.


Bakanlık yaptığı dönemde kimseyi işe almadığı yönünde ki söylemlere de cevap veren Özlü “Birileri çıkmış konuşuyor. Biz diyoruz ya 15 bin kişiye iş ve istihdam sağlayacağız diye bir kişi de “Düzce’ye ne kadar istihdam sağladınız ki, 15 bin kişiye istihdam sağlayacaksınız” diyor. Cebimde rakamlar var, çıkartıp size okurum. 2015 yılı sonunda Düzce’de kayıtlı çalışan sayısı 100 bin kişidir. 2018 yılı, yani bizim görevde bulunduğumuz 3 sene sonunda, Düzce’de kayıtlı çalışan sayısı, 105 bin 363’tür. Yani 3 yılda, 5 bin 300 kişiye iş sağlamışız.


Konuşuyorlar ve diyorlar ki “Sen bakanlık yaptın, kaç tane Düzceli’yi bakanlığa aldın” Sevgili kardeşlerim, biz devlet terbiyesi görmüş insanlarız. Bakanlık makamı, akrabalarını, yakınlarını, hemşerilerini işe alma makamı değildir. Bakanlık makamı hizmet makamıdır hizmet. Türkiye bu kafadan çok çekti. Yakınlarını, akrabalarını bakanlıklara dolduran zihniyetten çok çekti. Bu kafa eski kafa, bu kafa kötü kafa” dedi.


Düzce’de ki tüm OSB’leri dolduracaklarını ve 15 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyleyen Özlü “Düzce’de OSB’leri dolduracağız. Bunu ben yaparım. Kuracağımız ilk tesiste büyük bir firmanın kuracağı et entegre tesisidir. Sadece bu fabrikada 800 kişiye istihdam sağlayacağız söz veriyorum” dedi.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, konuşmasının ardından yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan iki genci sahneye alarak hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:36
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