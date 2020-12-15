  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var
Gündem

Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a, "Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var kimden devralacaksınız iktidarı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:58:00 -

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Partili vekilleri yerin dibine soktu.

Çavuşoğlu, "Şunu sormak istiyorum sayın Özoran, bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola, siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa, ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var kimden devralacaksınız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı
Gündem

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. CAATSA yaptırımlarının arasında Cumhurb..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay