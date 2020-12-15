Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Partili vekilleri yerin dibine soktu.

Çavuşoğlu, "Şunu sormak istiyorum sayın Özoran, bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola, siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa, ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var kimden devralacaksınız." dedi.