Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması: Vazgeçtiğimiz anlamına gelmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de TRT Haber Dış Haberler Müdürü Ahmet Görmez'in sorularını cevapladı.

Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili, YPG/PKK olduğu sürece, DEAŞ temizlenmedikçe bölge istikrara kavuşamaz. YPG/PKK/DEAŞ hepsi terör örgütü, hepsiyle mücadele etmekte kararlıyız.

"Erteleme kararı operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez"

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun ertelenmesi kararı mantıklı, ABD çekileceğim dedikten sonra dost ateşi olmaması için bu süreyi erteleyebiliriz, fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bundan sonraki süreç de koordinasyon içinde yürütülecek.

'8 Ocak'taki toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci görüşülecek'

Washington'da 8 Ocak'ta toplantı olacak, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda kimseden yardım talep etmeyiz, ancak herkesle koordineli bir şekilde, bilgi paylaşımı içinde olmalıyız.

Fırat Kalkanı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğimizde kimseden yardım talep etmedik.

"Trump'a tepkiler gelmesi normal"

Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla ilgili tepkiler gelmesi normal. ABD, YPG/PKK'yı ortak görüyorsa ABD için bu durum çok vahimdir. ABD'nin Suriye'deki teröristlere verilen silahların geri almasını defalarca söyledik. Hepsinin geri alınması mümkün değil ama bu konudaki beklentimizi net bir şekilde muhattaplarımıza ilettik.

Kaynak: TRT Haber