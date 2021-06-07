Çavuşoğlu ziyaretinin ardından Yunan bakandan tarihi "Türkiye" itirafı!

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de zaman zaman gerginleşen ilişkiler, son dönemde rutin seyretmeye başladı. Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye ziyaretinde kullandığı skandal ifadelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın davetiyle Yunanistan'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında Doğu Akdeniz nedeniyle itilaf yaşanırken, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tarihi nitelikte bir itiraf geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülke basınından Parapolitika'ya Atina- Ankara ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü hatırlatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu" dedi.

Dendias'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve modernizasyonu hatırlatıldı. "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi.

Türkiye hakkında tarihi itiraf

Yunan bakan soruya, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor." yanıtını verdi.

"İyi komşuluk için işbirliğine açığız"

Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Dendias, "Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine, iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız" sözlerini kullandı.