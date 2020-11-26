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Aktüel Çavuşoğlu, Stoltenberg ile İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemini ele aldı:
Aktüel

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemini ele aldı:

"Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:49:20 -
Çavuşoğlu, Stoltenberg ile İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemini ele aldı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde, İrini Harekatı kapsamında Akdeniz'de Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, gelecek hafta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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