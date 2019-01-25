Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

KKTC’de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mogherini ile yapılan görüşmenin ana maddesinin Suriye meselesi olduğu kaydedildi.

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