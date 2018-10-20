Çavuşoğlu Kosova'yı selfie ile görüntüledi
Kosova'ya resmi temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Priştine'de gezerken selfie çekti.20 Ekim 2018 Cumartesi 23:48
Kosova’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Priştine’yi gezerken selfie çekti.
Kosova’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Priştine’de Osmanlı’dan kalan tarihi eserleri gezdi.
Şehir turunda bol bol fotoğraf çektiren Çavuşoğlu “selfi” çekmeyi de ihmal etmedi.
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