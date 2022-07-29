Çavuşoğlu ile Alman Bakan arasında 'Yunanistan' gerilimi! Yüzüne yüzüne söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Alman bakana 'Kavala' tepkisi

(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz.

Almanya'nın Yunanistan konusundaki taraflı tutumuna tepki

Adalar konusunda zaten yorum yaptınız. Almanya'nın taraflı davrandığını söylediniz. Almanya'nın Yunanistan'ın yanında yer aldığını söylediniz. Oysa ihtilaflı konularda propagandalara inanıp taraf tutmak doğru değil.

Yunanistan haksızsa haksız diyebilirsiniz. İşte sorun burada. Avrupa Birliği üyesi olmak her türlü hakka sahip olmak demek. Yunanistan'ın yanlışlarına AB üyesi diye sahip çıkmamak lazım.

"Yunanistan ağlamayı çok iyi becerir"

Tercüme konusunda eksiklik varsa düzeltmek isterim. Baerbock'un propaganda yaptığını söylemedim. Yunanistan'ın propagandasına göre hareket etmemek gerektiğini söyledim. Yunanistan ağlamayı çok iyi becerir.

Yunanistan'ın yaptığı kabul edilir değil. Botların şişlenmesi, insanların soğukta kıyafetlerinin de üzerinden çıkarılarak ölüme terk edilmesi. Umarım bu konuda samimi soruşturmalar olur.

Rusya'nın Bayraktar teklifi

Biz daha önce Rusya'dan S-400 sistemini mecburen aldık. Ona da itiraz ediyorlar. Ama şu an Rusya ile herhangi bir drone konusu söz konusu değil. Kaldı ki biz devlet olarak üretmiyoruz, özel bir şirket üretiyor. Devletler arasında böyle bir şey yok. Şirketten de herhangi bir bilgi gelmedi."

"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması çok önemli"

Alman Bakan ise, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler çok özel bir öneme sahip. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması çok önemli" dedi.

Baerbock, Çavuşoğlu'nun "taraflı davranıyorsunuz" eleştirisi üzerine, "Farklı görüşlerdeysek bu propaganda olmayabilir" ifadelerini kullandı.