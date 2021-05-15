Çavuşoğlu: Filistin halkına etnik temizlik uygulanıyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından "Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin sonsuza dek yanındayız." paylaşımında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nakba felaketinin 73. yıldönümüyle ilgili yaptığı paylaşımda Filistin'in İsrail tarafından etnik temizliğe maruz kaldığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İsrail katliamlarına maruz kalan Filistinlilerin yaşadığı 'etnik temizliğe' dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Çavşoğlu paylaşımında, "Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin sonsuza dek yanındayız." ifadelerini kullandı.