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Dünya Çavuşoğlu, Afganistan'ın Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Çavuşoğlu, Afganistan'ın Türkiye kararını duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki teklifine Afganistan'ın olumlu baktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 18:33:00 -
Çavuşoğlu, Afganistan'ın Türkiye kararını duyurdu

Bir gazetecinin Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin güvenliğini sağlama rolü üstlendiğini hatırlatması üzerine Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi. Çavuşoğlu, 'Türkiye ilk defa Afganistan'a gitmiyor. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Afganistan Havalimanı'nda Türkiye'nin üstleneceği role ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilk defa Afganistan'a gitmiyor. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor" dedi.

Bir gazetecinin ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin güvenliği sağlama rolü üstlendiğini hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilk defa Afganistan'a gitmediğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun kararlı destek misyonu çerçevesinde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın güvenliği ve işletmesini üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'nin çekilme kararıyla diğer müttefikler de çekiliyor ve kararlı destek misyonu sona eriyor. Bu havaalanının işletilmesi ve güvenliği Afganistan için çok önemli. Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı. Sadece Afganistan için değil, orada bulunan, başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli. Türkiye olarak biz bu görevimizi, epeydir üstlendiğimiz ve üstlenmeye devam etme kararı aldığımız bu görevi nasıl devam ettirebiliriz? Tek başına Türkiye'nin üstleneceği bir yükümlülük değil. En başta Afganistan'ın kendisinden desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor. Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'ın yanında olacağız. Bu, sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor."

Bugüne kadar Türkiye'nin Afganistan'da birçok projeyle TİKA'nın imkanlarıyla yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, bunun Türk milletinin bir anlayışı olduğunu ifade etti.

Havaalanı güvenliği ve işletilmesi meselesinin ise bazı ülkelerin ve uluslararası toplumun desteğiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, bunu ilgili ülkelerle ve Afganistanlılarla görüştüklerini bildirdi.

Komşu ülkelerin de yapacağı katkılar olacağını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü mekanizmamız var. Terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir. Sınır komşu ve arada geçirgenlikler var. Üçlü toplantıda da bunları konuştuk. Bir taraftan terörle mücadele, kaçak göçle mücadele, aynı zamanda Afganistan'a nasıl destek vereceğimizi konuştuk. Önümüzdeki fırsatlar nedir? Ulaşım, enerji iş birliğini değerlendirme fırsatı bulduk. Bu süreci tüm aktörlerle görüşüyoruz." diye konuştu.

 

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