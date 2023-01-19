Çavuşoğlu ABD’li meslektaşı Blinken ile görüştü! Yunanistan bunu hiç beklemiyordu Resmen şok oldular

BD’nin başkenti Washington DC’de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü.

F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadığının altını çizen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür dedik.'

Kritik görüşme Yunanistan basınında birinci gündem maddesi oldu.

Ta Nea gazetesi 'F-16'ları için Yunan-Amerikan enstitüsünün müdahalesi' başlıklı haberinde Amerikan Yunan Enstitüsü'nün (AHI), Kongre'nin talebi reddetmesi gerektiğini savunarak Türk filosunun Amerikan F-16'ları ile modernize edilmesi konusuna müdahale ettiğini yazdı.

In.gr Çavuşoğlu'nun, Menendez'in müdahalelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği bilgisini okurları ile paylaştı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Biden yönetimi, Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satışının yanı sıra Türkiye'ye F-16 satışından yana tavır aldı. Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin güçlü Demokrat başkanı Bob Menendez de dahil olmak üzere üst düzey kongre yetkilileri, Türkiye'ye F-16 satışına şiddetle karşı çıkıyor.'

Türkiye ve Yunanistan'ın seçim sürecine aynı dönemde girdiğinin altını çizen CNN Yunanistan 'Atina alarmda' yorumunda bulundu.

Proto Thema görüşme ile ilgili 'Türk Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşından Ankara ve Atina'ya Eşit Mesafe İstiyor' değerlendirmesinde bulundu.

To vima bakanların Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu da dahil olmak üzere ABD-Türkiye savunma işbirliğini güçlendirmeyi görüştüğünü yazdı.

Kathimerini gazetesi ise 'ABD'den denge diplomasisi - Blinken, F-16 ve F-35 için pazarlığa başlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Blinken-Çavuşoğlu görüşmeleriyle Türkiye ve Yunanistan'a F-16 ve F-35 satışları için geri sayım başladı' denildi.

Bir süredir F-16 konusuna Türkiye'nin istediğini alamayacağını yazan Yunan basınının görüşme sonrası yayınladığı haberlerde rüzgarın terse döndüğü net bir şekilde görüldü.