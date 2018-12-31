0553 313 94 23

Çatısı yanan binada dumandan etkilenen küçük kız kurtarıldı

Kocaeli Gölcük'te 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen küçük kız, itfaiye tarafından kurtarıldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
Çatısı yanan binada dumandan etkilenen küçük kız kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen küçük kız, itfaiye eri tarafından binadan çıkarıldı.

Öğle saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak'taki, Ercüment Kayacı'ya ait 2 katlı binanın çatısında, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren itfaiye eri, dumandan etkilenen küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sağlık ekibi küçük çocuğa müdahalede bulundu. 

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
  1. Kocaeli
  2. Gölcük
  3. yangın
  4. dumandan etkilenen kız
  5. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuz Sultan Selim, türbesinde anıldı
    1. Yavuz Sultan Selim, türbesinde anıldı
    2. Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht..
    3. Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp..
    4. Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
    5. Devrilen traktörünün altında kalarak..
    6. Sakarya'da asayiş olayları
    7. 75 yıl hapis cezası bulunan şahıs..
    8. Dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle..
    9. Bayram ziyaretine giden 3 bin Suriyeli..
    10. Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan..
    11. Silivri’de sahte içki denetimi
    12. İBB'den serbest güreş takımına 2..
    13. Kaldırımda düşen kişi kanlar içinde..
    14. Bosna Hersek'teki yılbaşı..
    15. Batman'da trafik kazası: 10 yaralı
    16. Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş..
    17. Taraftar öldürülmüştü! Ligler durduruldu
    18. Irak'ta 508 yabancı DEAŞ'lı olmaktan..
    19. Çuvaldan çıkan kadın cesedinin kimliği..
    20. Piyasalarda gün sonu
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!