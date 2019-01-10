Çatıdan düşen liseli Emine öldü
Burdur'da halasının evine giden lise öğrencisi genç kız, 4 katlı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.10 Ocak 2019 Perşembe 17:17
Burdur'da lise öğrencisi Emine B.(17), öğle yemeği için gittiği halasının evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısından düşüp, öldü. Polis, Emine B.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.
Burdur'da lise öğrencisi Emine B., öğle yemeği için halasının Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki evine gitti. Halasının yemek hazırladığı sırada ise Emine B., 4 katlı binanın çatısından düştü. 2 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına çarpıp, beton zemine düşen Emine B. olay yerinde hayatını kaybetti. Emine B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Emine B.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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