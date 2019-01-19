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Çatıda mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

Elazığ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü.

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
Çatıda mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

Elazığ'da çıktığı binanın çatısından inemeyen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bulunan binanın çatısına çıkan sokak köpeği inemeyince mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan köpeği, yakalama aletiyle tuttu. Yakalanan sokak köpeği, ekipler tarafından çatıdan indirildi. Köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
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  2. Çatıda mahsur kalan köpek
  3. Kurtarma operasyonu

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