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Aktüel Çatıda çıplak alarmı: Adam polis sirenini duyunca kaçtı, kayıp oldu! Görünen manzara ağızları açık bıraktı
Aktüel

Çatıda çıplak alarmı: Adam polis sirenini duyunca kaçtı, kayıp oldu! Görünen manzara ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 18:55:00 - 2023-07-25 19:07:18
Çatıda çıplak alarmı: Adam polis sirenini duyunca kaçtı, kayıp oldu! Görünen manzara ağızları açık bıraktı

Düzce'de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı. kayıplara karıştı. Hiç kimse bunu beklemiyordu, görenler resmen şaşkına döndü. haberi okuyunca çok şaşıracaksınız!

Bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyunca kaçtı.
Düzce'de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

Cedidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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