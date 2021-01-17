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Yerel Çatalca’nın AK Partili Belediye Başkanı Üner’den dev hizmet
Yerel

Çatalca’nın AK Partili Belediye Başkanı Üner’den dev hizmet

Çatalca’nın AK Partili Belediye Başkanı Mesut Üner ilçesinde bulunan gençleri sporla buluşturmak için kolları sıvadı. AK Partili Üner, 750 seyirci kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonunun yapımı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:30:00 -
Çatalca’nın AK Partili Belediye Başkanı Üner’den dev hizmet

Çatalca’nın AK Partili Belediye Başkanı Mesut Üner ilçesinde bulunan gençleri sporla buluşturmak için kolları sıvadı. AK Partili Üner, 750 seyirci kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonunun yapımı için ihaleye çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kapalı spor salonu 3500 m2’lik bir inşaat alanına sahip olacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

750 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun ihalesi 09.02.2021 saat 11’de Kaleiçi Mahallesi Vezirferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca/İstanbul adresinde yapılacak.

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