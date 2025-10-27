Casusluk dosyasında skandal detay! Bakanların gizli fotoğrafları MI6’ya gitti… Eski istihbaratçı anlattı

Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak’taki yazısında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün etrafında şekillenen casusluk soruşturmasına değindi.

Orakoğlu’nun yazısı şöyle:

İBB Başkanlığı’nda ortaya çıkarılan yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na bu kez casusluk soruşturması iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. İddialar bu kez çok ağır. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında iş birliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması ve satılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiaları üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise, “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

HÜSEYİN GÜN’E AİT DİJİTAL MATERYALLERİN EL YAZISI DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİNİN SONUCU

Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail ülkesinde askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulundu ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.

85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA

Hesaplarında 85 milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edilen Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi yurtdışı para transferlerinin bulunduğu iddia edildi.

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları ya da siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüzyüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

BAKANLARIN FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ

Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensuplarınca kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan “Wickr” programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderdiği ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İÇİN SEÇİM ÇALIŞMASINDA NECATİ ÖZKAN’A DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLAMA GÖREVİ VERİLMESİ

Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak “Dijital istihbarat toplama görevi verilmesi, Murat Ongun’un cep telefonunun uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat Ongun'un Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu” bu şeklinde Necati Özkan’a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün’ün şüpheli Necati Özkan’ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

BÜYÜK BİR CASUSLUK ŞEBEKESİ DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025’te tutuklanan Hüseyin Gün’ün üvey oğlu Ü.D.A.’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün’ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye’deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.

Gün’ün telefonunda yapılan incelemelerde İngiliz istihbaratçılarla yazışmalar, kriptolu haberleşme uygulamaları ve bakanlara ait gizli çekim fotoğraflar bulundu.

İDDİALAR VE SUÇLAMALAR ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’Yİ ŞOK ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturması büyük ses getirdi. Hüseyin Gün’ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak “Jupiter1881” kullanıcı adıyla görüştüğü “Bluestar81” rumuzlu kişinin İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu tespit edildi. Öte yandan, Gün ile şüpheli Necati Özkan’ın örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında iş birliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması ve satılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundukları ortaya çıktı. Son olarak Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yazışmaları A Haber’de ilk kez yayınlandı.