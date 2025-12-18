  • İSTANBUL
Yeşilçam emektarı zor günler yaşıyor

Yeşilçam emektarı zor günler yaşıyor

Pek çok sinema filminde karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkan Necdet Kökeş, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastane kaldırıldı. Kökeş'e anjiyo yapılacaktı ancak oyuncu istemedi. Kökeş, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar Beyoğlu'nda yaşayan Necdet Kökeş, şimdilerde ise Kadıköy'deki apart bir otelde yaşıyor. Beyoğlu'nda konakladığı otelden ayrılmak zorunda kalan sonrasında Yeşilçam Sokak'ta bulunan kafelerde uyuyan oyuncunun elinden Cihan Kartal adındaki otel işletmecisi tutmuş ve Kökeş'e bir oda vermiş.

 

Hiç evlilik yaşamayan ve tek başına yaşam süren, Necdet Kökeş, maddi olarak zor günler geçiriyor. Uzun süreli konuşmakta zorluk çeken ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden Kökeş, oyunculuğu bırakmadığını ifade ederek, sağlık durumu el verdiği sürece tutkusu olduğu mesleğini sürdürmek istiyor.

 

