Yeşilçam emektarı zor günler yaşıyor

Uzun yıllar Beyoğlu'nda yaşayan Necdet Kökeş, şimdilerde ise Kadıköy'deki apart bir otelde yaşıyor. Beyoğlu'nda konakladığı otelden ayrılmak zorunda kalan sonrasında Yeşilçam Sokak'ta bulunan kafelerde uyuyan oyuncunun elinden Cihan Kartal adındaki otel işletmecisi tutmuş ve Kökeş'e bir oda vermiş.

Hiç evlilik yaşamayan ve tek başına yaşam süren, Necdet Kökeş, maddi olarak zor günler geçiriyor. Uzun süreli konuşmakta zorluk çeken ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden Kökeş, oyunculuğu bırakmadığını ifade ederek, sağlık durumu el verdiği sürece tutkusu olduğu mesleğini sürdürmek istiyor.