Casillas: "Büyük bir korku yaşadım ama iyiyim"

Dün kalp krizi geçiren İspanyol kaleci Iker Casillas, paylaştığı fotoğrafla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Porto forması giyen 37 yaşındaki kaleci Iker Casillas, dün gerçekleşen antrenmanda kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla durumunun iyi olduğunu duyurdu. Hasta yatağındaki fotoğrafını paylaşan İspanyol yıldız, "Her şey kontrol altında. Büyük bir korku yaşadım ama neyse ki iyiyim. Mesajlar ve ilginiz için hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas, altyapısından yetiştiği Real Madrid’de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga şampiyonluğu bulunuyor. Başarılı eldiven, 2015’ten beri görev yaptığı Porto’da ise bir lig şampiyonluğu yaşadı.