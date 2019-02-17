Çarşı'dan TFF'ye çok sert derbi tepkisi: Bir tarafı okşayarak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati 25 Şubat Pazartesi 21.00 olarak açıklandı ve tartışmalar başladı.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da Twitter hesabından bir açıklama yayınladı:

"Adaletli olun. Bırakın şu masa başı tezgahları. Bi tarafı okşayarak diğer tarafı hiçe sayarak akıllarınca hinlik yapılıyor #TFF. Varlık sebebi sadece Beşiktaş olanların #TFF'de yer alması ve her fırsatta Beşiktaş'tan intikam alırcasına kararlar alması nasıl açıklanabilir? Beşiktaş söz konusu olduğunda her süreçte neden ve niçin Beşiktaş mağdur ediliyor? Orada olma sebepleri sadece Beşiktaş olanlar size sesleniyoruz. Beşiktaş'tan ne istiyorsanız açıkça beyan edin. Yettiniz artık."