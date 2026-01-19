  • İSTANBUL
Çarşamba'da güç birliği! Müftülük ve Ticaret Borsası el ele verdi!
Ekonomi

Çarşamba'da güç birliği! Müftülük ve Ticaret Borsası el ele verdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Çarşamba'da güç birliği! Müftülük ve Ticaret Borsası el ele verdi!

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, ilçenin geleceği için kritik bir görüşmede buluştu. İki kurum arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, toplumsal değerlerin korunması ve ilçenin sosyal yaşamına katkı sunacak projeler masaya yatırıldı. Çarşamba’nın hem ekonomik hem de manevi kalkınması için yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği buluşma, yerel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çarşamba Ticaret Borsası binasında gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası dayanışma ve toplumsal değerlerin önemi vurgulandı. Çarşamba’nın sosyal yapısını güçlendirecek, ekonomik potansiyelini artıracak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Müftümüzün nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. İlçemizin hem manevi hem de ekonomik yönden daha da gelişmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya her zaman hazırız. Bu tür temaslar, ortak akılla hareket etmemizin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

 

Müftü Cemal Uzun da Başkan Yılmaz’a misafirperverliği için teşekkür ederek, kurumlar arası güçlü iletişimin ilçe adına olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de katıldı.

