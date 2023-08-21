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Gündem Çarşaflı kadına ahlaksızca hakaret etmişti! Yobaz kadının ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Çarşaflı kadına ahlaksızca hakaret etmişti! Yobaz kadının ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 17:39:00 - 2023-08-21 18:18:43
Çarşaflı kadına ahlaksızca hakaret etmişti! Yobaz kadının ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de otobüste yolculuk eden çarşaflı kadına hakaret eden ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan M.D.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 2 gün önce Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi. Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu.

Kadının ifadesi ortaya çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

Hakareti yanına kar kaldı!

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında hakareti yanına 'kar' kalan M.D.G serbest bırakıldı.

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