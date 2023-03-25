Çarşafın altına sabun koymanın faydaları! Ünlü isim tavsiye etti: Şok tarifi yapanlara uyku kazandırıyor

Tabii ki bu problemler için medikal çözümler var elbette ama herkesin banyosunda bulunan bir kalıp sabun da bu problemlerinize çare olabilir.

GECE DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN ÇÖZÜM: SABUN

Bir kalıp kokulu bir banyo sabununu yatağınızın içine koyarsanız bacak ağrınızın rahatlamasına fayda sağlar. Çünküsabundaki uçucu yağlar aromaterapi etkisine sahiptir ve vücudun gevşemesini sağlar. Sabun barındaki magnezyum sülfat vücudumuzun ihtiyacı olan magnezyum eksikliğini giderir. Ayrıca bu durum plasebo etkisi gösterir. Plasebo etkisi ise farmakodinamik etkisi veya tedaviye yönelik özgül bir özelliği olmayan fakat hastanın etkisine inandığı bir tedavi ile elde edilen sonuç için kullanılan bir kavramdır.

Vücudunuzdaki ağrıları önemseyin ve mutlaka bir doktor konyrolüne gidin. Ağrılarımızı dindirmek için farklı çözümler bulsak da sorunun tespiti için bir tıp uzmanı tarafından ele alınmalıdır, bu nedenle önemli bir tıbbi sorunu bağımsız olarak evde tedavi etmeye kalkışmadan önce sağlık uzmanınıza danışın. Ancak ilaca bir alternatif arıyorsanız, lavanta veya diğer uçucu yağlar, kokulu sabunlar gece bacak ağrınız için basit ve uygun maliyetli bir çözüm olabilir.

YASTIĞINIZIN ALTINA SABUN KOYMAK UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Kendinizi yatağa atmadan önce yastıklarınızın altına bir kalıp sabun koyun. Bu işlem uzun yıllar boyunca yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu yöntem ile uyku problemlerinizi, gece sıkıntılarınızı çözebileceğinizi söyleyen birçok uzman bulunmakta. Dr. Mehmet Öz'ün yayınlanan TV programında Dr. Öz, programda huzursuz bacak sendromu için lavanta sabununu bir ev çözümü olarak önermişti. “Bunun çılgınca geldiğini biliyorum. İnsanlar eskiden bu çözümü kullandığında daha rahat uyuyordu” dedi. Dr. Öz, lavantanın veya herhangi bir sabun kalıbının yastığın altına yerleştirilmesinin rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu ve çok yarar sağladığını düşünüyor.

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