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Aktüel

CarrefourSA'dan tarıma destek

2020-04-24 15:36:40 -
CarrefourSA'dan tarıma destek

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, yerli üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir tarım ile yerli sebze tohum kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Tarım Bakanlığı izniyle yürütülen iş birliği kapsamında üretilen yüzde 100 yerli mahsulleri, reyonlarından müşterilerine ulaştırmaya başladı.

CarrefourSA açıklamasına göre, bu uzun süreli iş birliğini “Tarıma Destek Lazımsa” mottosuyla başlatan şirket, geçtiğimiz yıllardan bu yana yerli üreticiyi desteklemek adına sözleşmeli üretim modeli ile çalışarak reyonlarındaki yaş sebze-meyve oranını artırmıştı.

Bu çerçevede CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden (TAGEM) patentli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait yerli tohumları üreticilere ulaştırdı. Böylelikle yüzde 100 yerli ve milli ürünler, üretici desteği ile büyüyüp hasat edilerek CarrefourSA reyonlarına geldi. Proje ile sebze tohum ihtiyacının yurt içi üretimlerinden karşılanmasına katkı sağlanırken, yerli sebzecilik sektörü desteklenmiş oldu.

Açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde yazlık ve kışlık olarak üretim yapılıyor. Üretilen ürünler arasında domates (Özçelik), kokteyl domates (İpekçe), salatalık (Hızır), sivri biber (Özge) ve kavun (Ünlü) bulunuyor. Ürünler, paketli olarak, etiketlerinde bilgilendirmeler dahilinde CarrefourSA marketlerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.


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