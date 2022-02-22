Çarpıcı yorum: ABD ve Rusya birbirlerinin kuyruklarına basmaz

ABD'nin dünyayı adeta "at gözlüğü" gibi herşeyi kendi penceresinden bakmaya zorladığına deninen Cevizoğlu, Türkiye'nin ne ABD'ye ne NATO'ya ne de Rusya'ya güvenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD ve Batı'nın Saddam'ı gaza getirerek Kuveyt'i işgal ettirdiğini sonra da Saddam'ın kellesinin koparıldığını anlatan Cevizoğlu, Türkiye'ye parasını aldıkları halde NATO üyesi olduğu halde f-35'leri vermediğini Türkiye'yi S-400 füzesi almaya mecbur bıraktığını söyledi.

Putin'in Donbas için "Rusya'nın bir parçası" sözlerine de tepki gösteren Cevizoğlu, Osmanlı'nın bir parçası olan Kırım'ın nasıl elden gittiğini ve Batı'nın iki yüzlü tavrını örnekleriyle anlattı.