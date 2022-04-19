Çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Bölgede ağırlığı artıyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında inşa edilen Macaristan'ın Büyükelçilik konutu, yaklaşık bir asırdır Macaristan'a ve ilişkilerimize hizmet ediyor. Temelini atacağımız yeni binalar da inşallah önümüzdeki asır boyunca ilişkilerimize güç katacaktır" dedi.

Macaristan ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin çok önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Macar kökenli komutanların Osmanlı ordusunda görev yaptığını hatırlatarak "1923'te Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk anlaşma Macaristan'la dostluk anlaşmasıdır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1924'te Ankara'da ilk sefaretlerden bir tanesi Macaristan Büyükelçiliği oldu, dünyada Türkoloji bölümünün açıldığı ilk ülke Macaristan'dır. 2024 yılını, Macaristan-Türkiye Kültür Yılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin Macaristan'a ve Macar halkına büyük sevgisi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Macaristan'ın gözlemci üyesi olduğu, Türk Devletleri Teşkilatına sağladığı katkıyı çok önemsediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Macaristan'la ekonomik ilişkileri de geliştirdiklerini ve bu ülkedeki Türk firmalarının yatırımlarının sürekli arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Macaristan'da özellikle müteahhitlik projelerini de Türk firmaları üstlenmeye başladı. Son yıllarda 700 milyon doların üstünde bir değerde projeleri Türk firmaları gerçekleşti ve Macaristan'a, Türk firmalarına duydukları güven ve destek için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 2021'de ikili ticaret hacmimiz daha da arttı, yüzde 11 oranında bir artış, 3 milyar doları geçti, hedefimiz ise 6 milyar. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Macaristan'a yeni bir büyükelçinin ismini açıkladıklarını belirten Çavuşoğlu, resmi prosedürleri tamamladıktan sonra Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu Budapeşte'ye göndereceklerini kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Bakan Çavuşoğlu'na törene katılımı için teşekkür etti.

Bugün dünyada son derece büyük gelişmeler yaşandığını ifade eden Szijjarto, "Biz orta Avrupa ve güneydoğu Avrupa'daki gelişmelere alışığız, sanırım hepimiz savaşın olmamasını ümit ediyorduk hayatımızda ama her şey bu sene farklı gelişti." dedi.

Szijjarto, bu şartlar altında istikrar ve öngörü getiren her şeyin değerlendiğini belirterek "Macaristan ve Türkiye arasındaki iş birliği ve stratejik ortaklık böylesine öngörülebilir bir ilişkidir, iş birliğinin geliştirilmesi her zaman Macar dışişlerinin odağındadır ve temin ederim ki böyle de kalacaktır" diye konuştu.

Dış politikalarının karşılıklı saygı temelinde ortaklarına yaklaşmak olduğunu aktaran Macar Bakan Szijjarto, "Saygı gösteriyoruz ve bekliyoruz. Macaristan ve Türkiye ilişkilerinde bu karşılıklı saygı başarının temelini ifade eder ve önümüzdeki yıllarda da garantisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Szijjarto, Türkiye'nin çabalarıyla Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesinde sonuç alınacağını umduklarını ifade ederek "Türk dostlarımıza giderek artan göçün önlenmesinde güveniyoruz" ifadesini kullandı.

İkili ticaret hacminin de geçen sene rekor kırdığına dikkati çeken Szijjarto, Macaristan'a giden doğal gazın ana taşıyıcılarından biri olması nedeniyle Türkiye'nin Macaristan'ın enerji arzındaki katılımına saygı duyduğunu aktardı.

Peter Szijjarto, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ağırlığının artmakta olduğunu belirterek "Bu da ikili ilişkileri değerlendirmekte. Macar diplomasisine daha fazla görev yüklemekte. Ben bakan olduktan sonra Türkiye'de çalışan Macar diplomatların sayısını iki katına çıkardık" dedi.

Ayrıca törene, iş insanı Adnan Polat ve birçok ziyaretçi katıldı.