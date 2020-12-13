Çarpıcı sözler: PKK'yı gözden çıkardılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’nin PKK’ya büyük darbe vurması, bu terör şirketine yatırım yapan devletlerin umutlarını bitirdi. Türkiye’de İHA ve SİHA teknolojisinin daha da gelişeceğini gören bu terör baronları, PKK’yı gözden çıkardı. İçeride PKK’ya bel bağlayanlar da artık bu gerçeği görmelidir..."