Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizini değerlendirdi. "S-400 meselesinde hükümet gayet başarılı gidiyor" diyen Gündoğan şunları söyledi:

"S-400'ü mutlaka almamız gerekiyor. Şu anda S-400'lerden daha güçlü bir hava savunma sistemi yok. Öyle bir coğrafyadayız ki bizim için S-400'ün stratejik önemi var."

'S-400 hava savunma sistemimizi tam anlamıyla güvence altına almıyor'

S-400 aldığımızda hava savunma sistemimizin tamamıyla emniyetli hale gelmeyeceğini ifade eden Prof. Gündoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Savaş tabii ki çok dehşet bir olay. Diyelim ki S-400 aldınız. Amerika bize bir gün saldıracak. Onlar 300-400 uçakla gelecekler. ABD, B-52'lerle bombalıyor. Onların irtifası 45 km iken S-400 ise 35 km'ye kadar yükselebiliyor. Dolayısıyla tepeden bombasını bırakır. Arkasından defalarca 300'er tane daha gelir. S-400 aldık diye, hava savunma sistemimizi tamamen emniyete kavuşturduk diyemeyiz."

'ABD'nin öfkesi silah pazarını kaybetme korkusundan'

"Türkiye'nin S-400 ısrarı konusunda ABD'nin deliye dönmesinin sebebi pazar kavgası" ifadelerini kullanan Mete Gündoğan, şöyle konuştu:

"Amerika dediğimiz yapı aslında silah sanayisi üzerine kurulmuş bir yapı. Derin Amerika da Pentagon'dur. Pentagon da silah sanayisinin merkezidir. Siz şimdi S-400 aldığınız zaman onların sanayisinin karnına delik açıyorsunuz. Bu bölgelere silahı satan kim? Amerika. Araplara, bize ve her tarafa silah satıyorlar. Bunların teknolojisinden daha üstün bir teknolojik silah, ilk defa NATO üyesi ülkenin pazarına girecek. Bu bir pazar kavgası. ABD'nin çıldırarak bağırmasının arkasındaki tek sebep bu. Türkiye S-400'leri aldığı zaman diğer ülkeler, 'Türkiye'de var. Bizde de olsun.' diyecek. Rusya'nın S-400'ü sattığı her yerde ABD silah satışını yani pazarını kaybedecek. Bu pazarı kaybetmemek için de kavga ediyorlar."

'Hükümetin duruşunun arkasındayız'

Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü yapısıyla Ortadoğu'da daha çok kan akmasının önüne geçtiğini ifade eden Prof. Gündoğan sözlerini, "Biz bilim insanları olarak Türkiye'nin S-400 konusundaki duruşunu sonuna kadar destekliyoruz." diyerek tamamladı.