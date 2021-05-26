Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!
1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, Kemalizm'in temsilcisi CHP'nin geleceğini görerek çarpıcı bir açıklamada bulunuyor.
Merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, öngörüleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini görerek çarpıcı bir açıklamada bulunuyor.
Mısıroğlu, Türkler'in yenmek için geçmiş dönemlerdeki tarihlerde İstanbul'daki Ortodoks Patriğinin Rus çarına yazdığı ve Türkler'in ahlaken çökertilerek nasıl yenileceğinin bilgisini verdiğini ifade ediyor.