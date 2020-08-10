Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler kullandı.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi -Haber Müdürü Murat Alan, İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.
"Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne toz kondurmayanların neredeyse tamamını, yarın sözleşmenin neden kaldırılması gerektiğini ateşli bir şekilde izah etmeye çalışırken göreceksiniz." değerlendirmesinde bulunan Alan, "Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız." dedi.