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Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:30:00 -
Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi -Haber Müdürü Murat Alan, İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

"Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne toz kondurmayanların neredeyse tamamını, yarın sözleşmenin neden kaldırılması gerektiğini ateşli bir şekilde izah etmeye çalışırken göreceksiniz." değerlendirmesinde bulunan Alan, "Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız." dedi.

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Yorumlar

Putsavar

Reis Ayasofyanin üstüne bir de bizans sözlesmesini kaldirsin dolar 50 tl olsun umurumda degil. Ben karnimi dolarla doyurmuyorum cok sükür. Vatan haini degilim.
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Yörük

AK Partiyi ve teşkilatlarını işgal etmiş güruhu iyi analiz etmiş Sayın Alan.
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