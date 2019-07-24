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Çarpıcı iddia: Putin 15 Temmuz'da Erdoğan'a yardım önerdi

Yunanistan medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım önerisinde bulunduğu iddia edildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Çarpıcı iddia: Putin 15 Temmuz'da Erdoğan'a yardım önerdi

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) adlı düşünce kuruluşunun üst düzey Türk kaynaklara dayandırdığı makalenin kaynak alındığı haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı arayarak yakınlardaki bir Yunan adasında bulunan Rus özel güçlerinin yardımını önerdiği” ifadelerine yer verildi. Kathimerini’nin haberinde, “Yunanistan ve Rusya’nın özel güçlerin eğitimi için karşılıklı eğitim anlaşması olmadığı” belirtilirken, “Darbe girişim gecesi ve ertesi gün Rus güçlerinin Erdoğan’ın tatil yaptığı Marmaris’te olduğu, Rus güçlerinin Suriye’den dönen tank çıkarma gemisi ve Doğu Ege’ye doğru yol alan bir fırkateynde olduğu” iddia edildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  1. Vladimir Putin
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 15 temmuz

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  • KatiyyenKatiyyen4 dk önce
    Olmaz ki, sonra Darbe tesebbüsü tüm ciplakligiyla ortaya cikardi. Hem zaten bizim kendi milislerimiz halletti herseyi...

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