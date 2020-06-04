Çarpıcı iddia! İBB'nin maskeleri aldığı yandaş şirketin Sağlık Bakanlığında kaydı yok mu?

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Gerek göreve gelmeden önce ve gerekse koltuğu oturduktan sonra sıkça tasarruf edebiyatı yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların parasını yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. İmamoğlu’nun 1 TL’den fazla bir fiyata yasak olan maskeleri KDV hariç 2.89 TL'den aldığı ortaya çıktı. Yüzde 18 KDV’de eklendiğinde maske fiyatları 3 liranın üstüne çıkıyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Gazeteci-Yazar Ersoy Dede, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'a çarpıcı bir soru yöneltti.

Ersoy Dede, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ongun, cerrahi maske işini havale ettiğiniz şirketin Sağlık Bakanlığında ‘üretim yapabilir’ kaydı olup olmadığını açıklar mısınız? Yoksa söz verdiği maskeleri başka bir yerden mi satın alıp temin edecek? Biz de baktık ama. Belki siz açıklamak istersiniz."

İşte o paylaşım: