Çarpıcı gerçeği açıkladı! "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine çekince koyalım" ifadesi tuzak mı?

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Öğretim Görevlisi Mücahit Gültekin, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Gültekin, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek zorunda değiliz, bazı maddelerine çekince koyabiliriz" diyenlere çarpıcı bir cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gültekin, bazı maddelere çekince konulabildiğini asıl tartışma konusu olan maddelere çekince konulabilecek maddeler arasında olmadığını ifade etti.

Gültekin şu ifadelerde bulundu:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek zorunda değiliz, bazı maddelerine çekince koyabiliriz" diye bir görüş öne sürülmeye başlandı. Bu yanıltıcı bir görüştür. Sözleşmenin sadece 7 maddesinin (Madde 30, 33, 34, 44, 55, 58, 59) çeşitli bentlerine çekince konabilmektedir.

Bunların dışında sözleşmenin herhangi bir hükmüne ilişkin çekince öne sürülememektedir (Madde 78-Çekinceler). Çekince konulabilecek maddelerin hiç biri asıl tartışma konusu olan kritik maddeler değildir.