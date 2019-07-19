Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
Optimar Araştırma Şirketi, yerel seçimlerin ardından yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerin ışığında genel seçim yoklaması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, bugün seçim olsa AK Parti yüzde 41.8 oy oranı ile seçimi göğüslüyor.19 Temmuz 2019 Cuma 23:12
Optimar Araştırma Şirketi, "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün köşesinde paylaştığı verilerde, bugün bir seçim olsa, Cumhur İttifakı (AK Parti+MHP) 52.9 ile seçimi kazanıyor.
Anket sonuçları şöyle:
AK Parti: 41.8
CHP: 25.4
MHP:11.1
İYİ Parti: 10.2
HDP: 9.5
YORUM YAZ