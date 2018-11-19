THY- Euroleague
0553 313 94 23

Carlos Kameni, takıma geri dönüyor

Yeni sezonda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Carlos Kameni, formasına kavuşacak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:36
Carlos Kameni, takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Carlos Kameni, ligin ikinci devresinde takıma dönmeye hazırlanıyor. Aatif ve Dirar'ı takımdan ayrılmasıyla birlikte kontenjanda yer açılacak.

Volkan Demirel'in de affedilme durumu hala belirsiz. Deneyimli kaleciden özür bekleyen yönetim, bu durum gerçekleşmediği için Volkan'ı affetmeyi düşünmüyor.

Kameni de ayrılmamakta diretiyor. Bu nedenle Kamerunlu file bekçisinin ligin 2. yarısında takım kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:36
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Carlos Kameni
  4. Aatif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaciğer yağlanmasına akupunkturla tedavi
    1. Karaciğer yağlanmasına akupunkturla..
    2. Çelik fabrikasında ızgaraya sıkışan..
    3. FETÖ'nün skandal soruları ortaya çıktı!
    4. Benzinde yeni indirim! Bu gece başlıyor
    5. Denizli MHP belediye başkan adayı Ebru..
    6. Demir korkuluklara sıkışan köpeği..
    7. MHP belediye başkan adayları 2019 son..
    8. Kestiği ağacın altında kalan işçi..
    9. AB'den Türkiye'ye mülteci yardımı! 3..
    10. Carlos Kameni, takıma geri dönüyor
    11. Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'
    12. Çocuklarda karın ağrısı naz olmayabilir
    13. Hamit Altıntop, Bağcılar'da..
    14. TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki..
    15. Ankara'da dev operasyon! 1 milyon 700..
    16. Yeşil sahalarda görülmemiş olay! El..
    17. Vladimir Putin, İstanbul'dan ayrıldı
    18. Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu:..
    19. Rus bakan müjdeyi verdi! '2019'da..
    20. Oburluğu önlemek için...
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor