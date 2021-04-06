  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çarkçı Kemal’den sonra ‘Çarkçı amiraller’ türedi! Koca koca amiraller çark etti: Biz yazmadık İP’li Ergun yazdı!
Gündem

Çarkçı Kemal’den sonra ‘Çarkçı amiraller’ türedi! Koca koca amiraller çark etti: Biz yazmadık İP’li Ergun yazdı!

Cuntacılığa özenen 104 emekli amiralden 10'u bugün gözaltına alınmıştı. Söz konusu emeklilerin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen CHP ve İYİ Partilileri heyecanlandıran muhtıra bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Ergun Mengi'nin hazırladığını açıkladı. Savcılıkta geri adım atan 10 emekli amiral, "Metni imzaladık ama biz yazmadık. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi." itiraflarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 02:47:00 -
Çarkçı Kemal’den sonra ‘Çarkçı amiraller’ türedi! Koca koca amiraller çark etti: Biz yazmadık İP’li Ergun yazdı!

Gece yarısı bildirisiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden iktidara darbe tehdidinde bulunan emekli amiraller savcılıkta geri adım attı.

"Biz sadece imza attık Ergun yaptı"

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bildiri sonrasında gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenenlerden olan Celal Ülgen, "Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz' Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi" diye konuştu.

Whatsapp grubunda muhtıra hazırlanmış!

Halk TV'ye açıklama yapan Ülgen, alçak bildiri metnini hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İYİ Partili Ergun Mengi belirterek, "Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar." sözlerini sarf etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu
Medya

İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu

TRT'nin sevilen projelerinden biri olan Gönül Dağı dizi setinde talihsizlikler bitmek bilmiyor. Son gelen haber izleyiciyi üzdü.

Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!
Dünya

Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!

BAE'nin Dubai Emirliği'nde bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmaya çıplak poz veren kadınlar polis tarafından gözaltına alındı...
İki ülke arasında
Dünya

İki ülke arasında "Osmanlı" gerginliği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya çok konuşulacak bir çağrıda bulundu. Tebbun, Paris yönetimine sömürge döneminde (1830-196..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay