Cari fazlada tarihi zirve görüldü

Türkiye’nin son 12 aylık cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar doları aşan fazlayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

12 aylık fazla 5 milyar doları aştı

Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış cari açık geçen yılın mayıs döneminde 57,9 milyar dolara kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Eylül 2018’de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki “yeniden dengelenme süreci”yle beraber cari açıkta gerileme etkisini gösterdi.

Kazanımlarımız korunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız.”