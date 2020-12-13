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Gündem Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama
Gündem

Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilginin suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:51:00 -
Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan'ın, Rusya'ya öfkesi devam ediyor.

Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan suçluyu buldu.

Azerbaycan'a karşı son Karabağ savaşında yaşanan ağır yenilgiden Rusya'yı sorumlu tutan Paşiyan, ülkesinin kuvvetlerinin elinde bulunan Rus yapımı silah ve sistemlerin savaşta başarı gösteremediğini söyledi.

Paşinyan, radyoda yaptığı konuşmada, Rus "Repelent-1" uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

Ermenistan ordusunun Karabağ bölgesinde ağır kayıplar verdiğini de itiraf eden Paşinyan, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı" dedi.

Moskova yönetimini de sitem eden Paşinyan, savaş sırasında Rusya'dan gerekli desteği göremediklerini söyledi.

Kaynak: Arabi21

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