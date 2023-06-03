Cardiff City'de Erol Bulut dönemi

Son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu. 48 yaşındaki teknik adam kariyerine İngiliz ekibi Cardiff City'de devam edecek. Cardiff City'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Erol Bulut'un pazartesi günü teknik kadro ile tanışacağı ve medyanın sorularını yanıtlayacağı belirtildi.

"Erol'un başarıya olan açlığı beni çok etkiliyor"

Cardiff City’nin sahibi Vincent Tan, Erol Bulut’un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Uzun bir araştırmanın sonrasında en iyi adayı seçtiklerine inandığını aktaran Tan, “Cardiff City Teknik Direktörü olarak kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Erol, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak engin deneyime sahip. Bu seviyede bir deneyime şu anda ihtiyaç var ve bence kadro için çok değerli olacak. Erol'un şevki ve başarıya olan açlığı beni çok etkiliyor. Konuştuğumuz zaman, onun yoğunluğunun ve sıkı çalışma ahlakının, kulübümüzün geri dönmesini istediğim temel kültürel özelliklerle örtüştüğü gördüm. Avrupa futbolundaki mükemmel geçmişi, Cardiff City'de daha önce sahip olmadığımız bir menajerlik deneyimi standardını temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Sabri Lamouchi görev yapmıştı

Erol Bulut'u göreve getiren Cardiff City'de son olarak Fransız teknik adam Sabri Lamouchi görev yapmıştı. İngiltere Championship ekibiyle 18 maça çıkan 51 yaşındaki teknik adam, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Cardiff City, geçtiğimiz sezon Championship'i 49 puanla 21'inci sırada tamamlayarak düşme hattının bir basamak yukarısında sezonu bitirmişti.