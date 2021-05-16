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Siyaset ‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu
Siyaset

‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu

Şimdilerde siyasi ittifak içerisine giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş dönemde birbirlerine ettikleri hakaretler yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:35:00 -

Siyasette Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını henüz  belirleyemezken, ittifakın genişletilmesi için de görüşmeler yürütülüyor.

İttifakta HDP’yi istemeyen İYİ Parti, CHP’yi Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ne yakınlaştırıyor.

Bu süreçte ittifak görüşmeleri gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş dönemler birbirlerine ettikleri hakaretler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Davutoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘Adam değil’ derken Kılıçdaroğlu ise Davutoğlu’na ‘çapsız’ diyerek hakaret ediyor.

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Yorumlar

teoman

Emir başka yerden gelince birbirlerine dediklerini yutarlar..  
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1905

 Erdoğanın kestiği tırnağı bile olamazlar okadar
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