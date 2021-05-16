‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu
Şimdilerde siyasi ittifak içerisine giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş dönemde birbirlerine ettikleri hakaretler yeniden gündem oldu.
Siyasette Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemezken, ittifakın genişletilmesi için de görüşmeler yürütülüyor.
İttifakta HDP’yi istemeyen İYİ Parti, CHP’yi Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ne yakınlaştırıyor.
Bu süreçte ittifak görüşmeleri gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmiş dönemler birbirlerine ettikleri hakaretler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Davutoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘Adam değil’ derken Kılıçdaroğlu ise Davutoğlu’na ‘çapsız’ diyerek hakaret ediyor.