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Ekonomi Capital Economics, 2021 sonunda dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu
Ekonomi

Capital Economics, 2021 sonunda dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu

Capital Economics, dolar/TL'nin bu yıl sonunda 6,25 olmasının beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 07:27:00 -
Capital Economics, 2021 sonunda dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu

Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.

En iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi

Değerlendirmede, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği anımsatılan değerlendirmede, bankanın iletişimini iyileştirmek için çaba sarf ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığı aktarıldı.

Değerlendirmede, yatırımcıların, ortodoks politikaya geçişin kalıcı olacağından emin göründüğüne işaret edilerek, Türk lirasının geçen yıl kasım ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.

Risk priminde düşüş beklentisi

Türk lirasının değer kazanmasının risk primindeki düşüşle desteklendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, genel olarak yatırımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin, daha önce öngörülenden hızlı iyileştiği vurgulandı.

Değerlendirmede, hükümetin jeopolitik gerilimleri hafifletmeye yönelik adımlarının cesaret verici olduğu belirtilerek, Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam edebileceği aktarıldı.

TCMB'nin parasal koşulları tahmin edilenden daha sıkı tutmasının beklendiğine işaret edilen değerlendirmede, bunun enflasyonun düşürülmesine ve zamanla yerel para cinsinden tahvil getirilerinin lirayı desteklemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Capital Economics, 13 Ocak'ta yayımladığı raporda, 2021 sonunda dolar/TL için 7 öngörüsünde bulunmuştu.

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