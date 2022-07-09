Cansuyu ve AFAD’dan Afganistan’a yardım

Cansuyu Derneği, bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı gıda paketleri Afganistan’ın Takhar, Cevizcan, Faryab, Wardak ve Kabil vilayetlerindeki bin 100 aileye ulaştırdı. Ülkede sağlık alanında da yardım çalışması yapan derneğin Takhar’daki göz sağlığı kampında 4 bin kişi muayene edildi. Katarakt hastası 250 kişinin de ameliyatı yapıldı. Çocukları da unutmayan dernek, 102 çocuğa yetim aylıklarını teslim etti. 150 yetim öğrenciye de kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye setleri hediye edilerek ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Cansuyu Derneği, temiz içme suyuna erişimin zor olduğu bölgelerde yapılan 10 su kuyusunu da hizmete açtı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da, Afganistan’da Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde 22 Haziranda meydana gelen şiddetli depremde evleri yıkılan ya da hasar gören 250 aileye gıda yardımında bulundu.