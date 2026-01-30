Cansuyu Derneği başarılı öğrencileri Ankara'da ağırladı

Ziyarette, içme suyu kuyularından Gazze’deki sıcak yemek dağıtımına kadar uzanan dev yardım yelpazesi bir kez daha gözler önüne seril

İnsani yardımın Başkent’teki güçlü kalesi Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sınırları aşan gönül köprülerine bir yenisini daha ekledi. Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi’nin (BTEA) başarılı öğrencilerini ve akademik heyetini dernek genel merkezinde misafir etti.

Btea’nın başarılı gençlerine anlamlı misafirperverlik

Cansuyu Derneği’nin destekleriyle eğitim hayatını sürdüren Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi (BTEA) heyeti, Ankara’da ağırlanmanın heyecanını yaşadı. Yüksek Öğretim Kurumu Genel Sekreteri H. Muharrem, bölüm birincisi öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan heyetle yakından ilgilenen Genel Başkan Mustafa Köylü, derneğin 25 ana alandaki devasa operasyon gücünü paylaştı.

Gazze’de bombalar altında sıcak yemek mücadelesi

Dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa Cansuyu’nun orada olduğunu vurgulayan Mustafa Köylü, özellikle Gazze’deki insanlık dramına karşı yürütülen çalışmaları şu çarpıcı sözlerle anlattı:

“Dünyanın neresinde bir sıkıntı ve gözyaşı varsa Cansuyu Derneği oraya ulaşmak için gayret ediyor. İnsanların; müzmin hale gelmiş, çözülememiş sorunlarına el atarak onları çözmenin gayretini sarf ediyoruz. Gazze’ye 100’den fazla tırımız ulaşarak yardım faaliyetlerini bir gün bile eksiltmeden yürüttük ve yardım faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Şimdi yeni bir hazırlık içerisindeyiz İnşallah. Çatışmalar başladığı günden bu tarafa her gün 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Binlerce ailelere ekmek dağıtımı yapıyoruz. Tankerlerle içme suyu dağıtıyoruz. Ve mutfak tüplerini değiştiriyoruz. Yani tepelerine bomba yağarken Gazze’de ki fedakâr kardeşlerimiz bu dağıtım hizmetlerini canla, başla sürdürmektedirler.”

25 Ana alanda kesintisiz hizmet ve büyüyen hedefler

Ziyaret esnasında derneğin faaliyetlerini detaylandıran Başkan Köylü, Cansuyu'nun sadece koli yardımı değil, bir yaşam inşa etme mücadelesi verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Her sene Kurban Bayramı’nda 45 bin civarında hisse kurban kesiyoruz. 8 bin civarında yetime bakıyoruz. Sene içerisinde savaş ve afet bölgelerine yardımlar gönderiyoruz. Afrika’da Büyük Sahra Çölü altındaki dünyanın en fakir ülkelerinden sürekli hale getirdiğimiz yardım faaliyetlerimiz var. Şu ana kadar 6 binin üzerinden su kuyusu kazılarak yüzbinlerce insanın istifadesine, hizmetine sunduk. Katarakt ameliyatlar ve sünnetler yapıyoruz. Okullar, medreseler, külliyeler, sağlık üniteleri kuruyoruz. Yerel dillere uygun mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıyoruz. Kalkınmaya katkıda bulunabilmek için canlı hayvan dağıtımları yapıyoruz. Arama- Kurtarma ekiplerimizde şu an 300 kişi eğitimleri tamamlanmış, bütün teçhizatıyla ve AFAD tarafından akredite edilmiş, ihtiyaç durumu anında afet bölgelerine sevk edilecek hazırlıktadır. İnşallah bu sayıyı 500’e çıkaracağız.”

“Hayra vesile olan, hayrı yapmış gibidir”

Cansuyu’nun bir gönül seferberliği olduğunu ifade eden Köylü, sözlerini misafirlerine dua talebinde bulunarak tamamladı:

“Cansuyu Derneği, Allah’ın rızasını gözeterek, seferber olmuş insanların derneğidir. Genel Başkanından en ücra köşesindeki çalışan personeline kadar bütün kardeşlerimiz aynı düşünce ve aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedirler. Türkiye’nin 80 şehrindeki temsilciliğimiz vardır. Bu temsilciler vasıtasıyla hemen hemen bütün illerde bugüne kadar her sene Cansuyu Derneğimiz periyodik olarak büyümeye devam etti ve halen de büyümeye devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, hayra vesile olan hayrı yapmış gibi sevap kazanır. Misafirlerin duası kabul olur. Siz de bizim başarılı olmamız için dua edin İnşallah.”