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Gündem Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:10:00 -

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında tarihçi İlber Ortaylı'yı konuk etti. Yayının sonunda Özgen, "Hocam sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. Ortaylı da "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı'nın ağzından kamera kapanmadan "Maşallah, şuna bak" sözleri dökülürken sunucu Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "hocam" yanıtını verdi. Video sosyal medyada bir anda yayıldı.  Tarihçi, genç sunucuyu taciz etmekten tutun, ‘eril’ dille yapılan hadsiz esprilere kadar eleştirilerin odağında. Hürriyet'e açıklamalar yapan Ortaylı “Taciz ve kompliman arasında fark var. Güzel, akıllı ve başarılı olana maşallah denir. Başka ne denir ki?” dedi ama kendisine bir eleştiri de Habertürk yazarı Kübra Par'dan geldi. Ortaylı’nın ifadelerinin taciz olmadığını savunan Par, “Biraz densizlik etmiş” yorumunu yaptı.

Par, bugünkü köşe yazısında Ortaylı’nın sosyal medyada gündem olan ifadeleriyle ilgili şunları yazdı:

İlber Ortaylı’nın verdiği bir röportaj sonrası yayının bittiğini zannederek Cansu Canan Özgen’e “Maşallah, şuna bak” demesi konuşuluyor iki gündür.

Kimileri normal karşılıyor, kimileri Ortaylı ile alay ediyor, kimileriyse “Bu düpedüz tacizdir” diyor.

Tepkiler kendisine sorulunca “Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?” demiş...

İlber Hoca işin içine güzelliği, giyimi, makyajı falan katmasaydı, “Konuya hâkimiyetine, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışına maşallah dedim” demekle yetinseydi “Hey maşallah ufaklığa da bakın hele” der gibi şefkatli bir yaklaşım sergilediğine kendimizi inandırabilir ve meseleyi sonsuza kadar kapatabilirdik.

Fakat güzellik vurgusu yapınca niyetini sorgulayanlara açıkça malzeme vermiş oldu.

Peki bu sözler için Ortaylı’ya ‘Tacizci’ diyebilir miyiz?” diye soran Par, şu görüşleri savundu:

Hayır, çünkü taciz etmek amacıyla Cansu’nun yüzüne söylemiyor, yayının bittiğinin farkında değil, kimsenin duymadığını zannediyor, aklından geçenler dilinden dökülüveriyor...

Ağır cinsellik içeren bir söz de yok...

Kısacası “Biraz densizlik etmiş” deyip geçebiliriz.

Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum; eğer ki bu sözleri ilminden dolayı büyük saygı duyduğumuz İlber Hoca değil de bir başkası söylemiş olsaydı, hele de o kişi ‘hacı-hoca’ biri olsaydı bu kadar hoşgörülü davranır mıydık?

Ya da yolda bir kadının arkasından bakarak mırıl mırıl konuşup duyulmadığını zanneden bir adamın yaptığına “Bu taciz değil” der miydik?

Yanıtını hepiniz biliyorsunuz...

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