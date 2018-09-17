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Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti

2013'ten beri Habertürk TV'de sunuculuk yapan Cansu Canan Özgen sosyal medya hesabından kanalla kendi isteğiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti

Habertürk TV'de Gece Kuşağı, Ana Haber, Gün Başlıyor gibi programlardan sonra Öteki Gündem programının da 4 sezon boyunca sunuculuğunu yapan Cansu Canan Özgen Instagram hesabından kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Özgen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu bir veda yazısıdır!

Benim için bir insanın hayattaki duruşunu ve gücünü gitme vakti geldiğinde kalmaya direnmemek belirler.Yaklaşık 6 yıldır severek ve gurur duyarak çalıştığım kurumum Habertürk’ten bugün itbariyle,karşılıklı el sıkışarak ayrılmış bulunmaktayım.

22 yaşında küçücük bir kız çocugu olarak girdiğim bu kapıdan,bugün dimdik,emin adımlarla kendi adına birçok şeyi başarmış olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum.Bugünlere gelmem de çok büyük emekleri ve katkıları olan Ciner Medya Grup başkanı Sayın Kenan Tekdağ ve bu süreçte birlikte çalıştığım sayısız yöneticimin katkıları büyük,hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bir de özel teşekkürlerim var,İlk gündem beri beni bir anne şefkatiyle kucaklayan Didem Arslan Yılmaz’a,gece gündüz birlikte çalıştığım,yol arkadaşlarım,dostlarım Hülya Arslan Akoğul,Esra Yüksekdağ,Aynur Coşan ve Burak Özdemir’e aynı zamanda başta program departmanı ve haber merkezi olmak üzere,burada adlarını sıralamakla bitiremeyeceğim birlikte mesai yaptığım herkese çok teşekkür ederim.

Ne güzel demiş Mevlana; Dünle beraber gitti düne ait ne varsa,şimdi yeni şeyler söylemek lazım..

Yeniden buluşuncaya dek şimdilik Hoşçakalın

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
  1. Cansu Canan Özgen
  2. Habertürk

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