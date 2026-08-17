Cannes sahilinde deniz kazası dehşeti! Tekne ile bot çarpıştı: 11 yaralı, 1 kayıp!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa’nın güneyindeki ünlü sahil kenti Cannes açıklarında dün gece 10 metrelik bir tekne ile botun çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.
Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde tekne ile botun çarpıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetine bağlı sahil kenti Cannes'da dün gece 10 metre uzunluğundaki bir tekne ile bir bot çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle botta bulunan kişiler denize savrulurken, kazada 11 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.
Sahil güvenlik ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar devam ederken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.