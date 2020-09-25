  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı hackleyerek cinsel içerikli film ve Nazi bayrağı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:43:00 -
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Koronavirüs pandemisinde internet üzerinden yapılan online toplantılar çeşitli tehlikeleri de doğuruyor.

İngiltere’de online toplantı gerçekleştiren bir kilisenin mensupları neye uğradığını şaşırdı. Online toplantıları bir grup hacker tarafından hacklendi.

Kilise müritleri kameralı online sohbet platformu ‘Zoom’da dini sohbet için bir araya gelmişti.

Cinsel içerikli film yayınladılar

Youtube’da yüklenen toplantının videosunda konuşmacılardan birinin ekranında önce Nazi bayrağı çıktı.

Konuşmacılar ne olduğunu anlamaya çalışırken o esnada küfürler duyuldu.

Devamında ekrana dört sapkın erkeğin cinsel münasebet yaşadığı pornografik görüntüler yansıtıldı.

Skandal sırasında katılımcılar olan bitene anlam veremeyerek oldukları yerde donup kaldı.

Özür dilediler

Toplantı hemen sona erdirilirken olaya müteakip kilise yönetiminden özür mahiyetinde bir açıklama yayınlandı.

Kilise yönetimi toplantının herkese açık bir platformda gerçekleştiğini belirterek hackerlerin yayına sızdığını belirtti. Özür dileyen Kilise yönetimi artık toplantılara dışarıdan misafir almayacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi
Yerel

Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vatandaşlar tarafından l..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı