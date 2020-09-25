Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Koronavirüs pandemisinde internet üzerinden yapılan online toplantılar çeşitli tehlikeleri de doğuruyor.

İngiltere’de online toplantı gerçekleştiren bir kilisenin mensupları neye uğradığını şaşırdı. Online toplantıları bir grup hacker tarafından hacklendi.

Kilise müritleri kameralı online sohbet platformu ‘Zoom’da dini sohbet için bir araya gelmişti.

Cinsel içerikli film yayınladılar

Youtube’da yüklenen toplantının videosunda konuşmacılardan birinin ekranında önce Nazi bayrağı çıktı.

Konuşmacılar ne olduğunu anlamaya çalışırken o esnada küfürler duyuldu.

Devamında ekrana dört sapkın erkeğin cinsel münasebet yaşadığı pornografik görüntüler yansıtıldı.

Skandal sırasında katılımcılar olan bitene anlam veremeyerek oldukları yerde donup kaldı.

Özür dilediler

Toplantı hemen sona erdirilirken olaya müteakip kilise yönetiminden özür mahiyetinde bir açıklama yayınlandı.

Kilise yönetimi toplantının herkese açık bir platformda gerçekleştiğini belirterek hackerlerin yayına sızdığını belirtti. Özür dileyen Kilise yönetimi artık toplantılara dışarıdan misafir almayacaklarını kaydetti.