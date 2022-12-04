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Gündem Canlı yayında son seçim anketini açıkladı! Sonuçlar çok feci
Gündem

Canlı yayında son seçim anketini açıkladı! Sonuçlar çok feci

Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi arena şimdiden hareketlendi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, canlı yayında muhalefeti zor duruma düşüren sonuçları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 00:33:00 - 2022-12-04 00:48:29

Habertürk yazarı Sevilay Yılman Habertürk canlı yayınında kulis bilgisini paylaştı. CHP tarafından yaptırtılan son ankete göre sonuçlar muhalefetin hoşuna gidecek cinsten değil.

Akşener de Kılıçdaroğlu da kaybediyor

Yılman, "Benim elimde 21 Kasım tarihli bir anket var. CHP tarafından yaptırılmıştır. Kulis bilgisi olarak gördüm aldım bunu ben. Ankette Kemal Kılıçdaroğlu 2 puan kayıp gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybediyor. 2. Tur similasyonuna göre Kılıçdaroğlu, 5 puan farkla kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 50.9, Akşener ise 49.1 oy alıyor." dedi.

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