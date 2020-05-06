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Canlı yayında şaşkına çeviren sözler: Türkiye'yi istila edeceklerdi, o sistem ile engellendi

Araştırmacı, yazar Haluk Özdil, Türkiye'ye yönelik çekirge istilasının radar kesici KORAL sistemi ile engellendiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:09:00 -

Afrika'dan İran ve Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleri Türkiye'nin kapısına kadar dayanmıştı. Son gelişmelerin ardından çekirgelerin yönünü değiştirdiği kaydedildi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil, "Çekirgeler, Türkiye'ye gelecekti. Türkiye'de bir çekirge istilası bekleniyordu ama çekirgeler yön değiştirdi. Bir yön değiştirme söz konusu oldu. Bunun manyetik silahlarımız ile gerçekleştiğini düşünüyorum. Koral mesela çok düşük frekanslara sahip, bununla yapılmış olabilir" dedi

"Toryum projesi gerçekleşseydi..."

Haluk Özdil, 2007 yılında toryum projesini yürütürken uçak kazasında ölen 6 bilim insanlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Özdil, bilim insanlarının öldürüldüğünü belirterek, "Türkiye'de frekanslar üzerine deneyler yapılıyor. ASELSAN bu konuda öncüdür, Tübitak'ta bu konuda çalışmalar yapıyor. Bunlar gizli tutulan çalışmalardır. Bizim toryum projemiz vardı. O projeyi yürüten bilim insanları öldürüldü. Tutulmuş tutanaklar var. Uçakları düşürüldü. Projeyi yürüten 6 bilim insanı uçak kazasında öldü. Son anda uçağa katılamayan kişinin de İsvçre'de bir trafik kazasında öldüğü iddia ediliyor. O proje gerçekleşse Türkiye enerji deviydi. Bir tane toryum santrali, Türkiye ve Ortadoğu'ya yetecek düzeydi. Profesör Engin Arık'ın söylediğine göre, Türkiye'de yüzde 70 oranında toryum var. Toryum santrali yapılsaydı, 100 TL ödediğimiz elektriğe 2 TL verecektik" dedi.

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